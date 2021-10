Cartonificio Fiorentino, nuova mobilitazione: sciopero e presidio a Sesto Fiorentino

Lo scorso 21 settembre, uno sciopero con presidio e il blocco degli straordinari. E domani mercoledì 13 ottobre i lavoratori del Cartonificio Fiorentino (Sesto Fiorentino, circa 100 addetti) saranno di nuovo in mobilitazione: la Rsu aziendale ha proclamato due ore di sciopero per ogni turno, la mattina dalle 11:30 alle 13:30, il pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30 e le ultime ore di turnazione per chi lavora di notte. Previsto un presidio davanti allo stabilimento in viale Ariosto dalle 14:30 alle 16:30.

Le ragioni dell’agitazione sono “le continue ferie forzate da parte dell'azienda al personale, la carenza dell'organico nei vari reparti, il mancato pagamento delle giornate festive da vari anni”. In tutto questo, resta il timore principale e cioè la paventata chiusura dello stabilimento sestese con il trasferimento della produzione ad Altopascio entro il 2022 e conseguente rischio esuberi. “Il cartonificio è un patrimonio storico di Sesto Fiorentino e della Piana e non aspetteremo passivi la sentenza di chiusura, i lavoratori hanno diritto a tutele e chiarezza”, ribadiscono Rsu e Slc Cgil.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa