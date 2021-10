Casa Sassuolo, altri spazi per il centro minori in difficoltà

Su proposta della consigliera della Metrocittà al Patrimonio Monica Marini, il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato la concessione di nuovi spazi all'associazione Aiaba (Associazione italiana per l’assistenza ai bambini autistici).

La Metrocittà, infatti, è proprietaria di un immobile denominato 'Casa Sassuolo', nel Comune di Bagno a Ripoli, in via di Lappeggi, che è stato concesso fino a giugno 2018 al Comune di Bagno a Ripoli, per una comunità educativa di accoglimento di minori in difficoltà, provenienti dalla zona sud-est dell’area fiorentina e da altri enti. In seguito l’immobile è stato concesso, con convenzione, ad Aiaba, come struttura alloggiativa di tipo familiare per la permanenza temporanea di bambini autistici.

L’attuale contratto prevede a carico di Aiaba la corresponsione di un canone annuale di concessione di 16.000 euro. Nel 2021 l’associazione ha chiesto l’affidamento di un’ulteriore area confinante con quella già concessa, per attività dedicate ai futuri ospiti di Casa Sassuolo e per la realizzazione di un parcheggio per l’accesso alla struttura. Si tratta di due porzioni di altrettante particelle che saranno oggetto, a cura della stessa Aiaba, di frazionamento catastale.

Per questo motivo, la determinazione del canone di concessione dovuto ad integrazione di quello già corrisposto annualmente, sarà possibile solo dopo una verifica dell’effettiva consistenza dell’area richiesta, a conclusione della procedura di frazionamento.

"Riteniamo di dover accogliere la richiesta presentata dall’associazione - ha spiegato Marini - E' una scelta che consente la valorizzazione di finalità sociali".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze