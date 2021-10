Chiude unica banca di Capraia e Limite, il sindaco: "Disservizio insostenibile"

Intesa Sanpaolo ha deciso di chiudere anche la filiale di Limite sull’Arno, unico istituto bancario presente nel Comune di Capraia e Limite.

"Non abbiamo ancora ricevuto nessuna comunicazione ufficiale ma, appena appresa la notizia, ci siamo adoperati per incontrare i responsabili di Intesa Sanpaolo per chiedere chiarimenti ed evidenziare i problemi che deriverebbero dalla chiusura della filiale di Limite sull’Arno", ha detto il sindaco Alessandro Giunti.

"Chiusura che faccio fatica a comprendere, ha aggiunto il sindaco, visto che la banca opera nel nostro Comune da moltissimi anni e si trova in attivo con molti correntisti. Sono infatti 70 anni che la filiale è presente a Limite sull'Arno, prima come Banca Cooperativa di Capraia Montelupo e Vitolini, poi come Etruria, dopo come Ubi ed oggi come Intesa Sanpaolo. Una decisione che ritengo grave, avvenuta senza concertazione con i territori, prospettando una difficoltà insormontabile, principalmente per le persone anziane ma anche per i commercianti. Il venir meno di un servizio essenziale per la comunità causerà notevoli disagi, con ricadute sociali ed economiche che vorrei in tutti i modi scongiurare, per questo ho avviato nei mesi scorsi un percorso di interlocuzione con la banca per trovare una soluzione".

"Purtroppo, ha proseguito il sindaco, nonostante l’incontro con la direzione d’area e le mie richieste, non ho ricevuto nessuna risposta in merito ad un ripensamento su questa politica di ridimensionamento che sta investendo la nostra area, che colpisce così duramente il nostro Comune come tanti altri piccoli comuni. Non ho ricevuto risposta in merito alla possibilità di mantenere almeno uno sportello oppure un bancomat di ultima generazione. Una decisione irrevocabile, mi è stato detto durante l’ultimo colloquio. Metterò in essere tutte le azioni necessarie per evitare ripercussioni sul nostro tessuto economico e produttivo che andrebbe inevitabilmente ad impoverirsi".

"Mi preme però ringraziare, ha concluso il sindaco, coloro che fino ad ora hanno lavorato nella filiale e con i quali abbiamo sempre avuto un ottimo dialogo".

Il sindaco ha già iniziato interlocuzioni con alcuni istituti bancari e oggi stesso invierà una lettera, tra gli altri, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Presidente della Banca d’Italia per descrivere ed evidenziare l'attuale situazione derivante da tale chiusura.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa