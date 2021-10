Come Empoli cambia dopo la pandemia: seminario pubblico Asev

Quali sono le principali sfide che le città europee di piccola e media dimensione si trovano ad affrontare nel periodo post pandemia? Come è possibile rispondere ai nuovi bisogni sociali ed economici emersi dopo il Covid-19? Quale può essere l’impatto degli interventi di riqualificazione urbana ed ambientale nel contesto attuale e futuro delle nostre città? Quale sarà il futuro dei Fondi Europei e regionali a sostegno delle politiche di rigenerazione urbana ed ambientale?

Ecco alcuni dei temi che saranno affrontati nel corso del seminario pubblico organizzato dall’Asev, Agenzia per lo Sviluppo Empolese-Valdelsa, per presentare i primi risultati del Progetto europeo EURE che vede tra i suoi protagonisti il Comune di Empoli con il Progetto di Innovazione Urbana “Hope”.

Asev è uno dei partner del progetto europeo EURE - Effectiveness of Environmental Urban Policies to improve Resources Efficiency – finanziato dal programma Interreg che si pone come obiettivo lo scambio di esperienze e buone prassi tra autorità di gestione ed enti locali sull’utilizzo dei Fondi Europei destinati alle azioni di rigenerazione e riqualificazione urbana e miglioramento della qualità ambientale.

Il Seminario si terrà presso il Cenacolo degli Agostiniani in Via dei Neri 15 in data venerdì 15 ottobre 2021 con orario 9.30-12.30 ad ingresso gratuito e sarà aperto dai saluti del sindaco di Empoli Brenda Barnini.

Seguiranno gli interventi di Lorenzo Sabatini di ASEV che presenterà il Progetto Europeo Interreg EURE, di Massimo Bressan, della società IRIS Ricerche, che illustrerà il Report Regionale sul territorio dell’Empolese Valdelsa ‘Empoli nel quadro europeo delle città medio-piccole’, dell’ing. Roberta Scardigli, Dirigente Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Empoli, che fornirà un aggiornamento sullo stato di avanzamento del Progetto “Hope.

In collegamento video è previsto l’intervento della Prof.ssa Elena Granata, Docente di Urbanistica al Politecnico di Milano, Vicepresidente della Scuola di Economia Civile sul tema delle connessioni tra paesaggio e ambiente nelle politiche di riqualificazione urbana, delle politiche abitative e d’integrazione sociale e delle relazioni tra imprese e territorio.

Il seminario si concluderà alle ore 12 con il saluto finale di Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana che darà una panoramica sulle nuove politiche urbane della Regione Toscana per il periodo 2021-2027.

Per la partecipazione al seminario è necessario iscriversi on-line ed essere in possesso di Green Pass.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa