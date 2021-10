Derby Use Computer Gross-Pino Firenze: novità per i biglietti

Sabato alle 21 al Pala Sammontana è in programma il derby fra Use Computer Gross e Pino Firenze. La società biancorossa, per mettere come sempre il rispetto delle regole e la sicurezza delle persone al primo posto, ha deciso come sarà gestita la vendita dei biglietti sia per questa partita che per le successive.

Durante la settimana non ci sarà prevendita ed i tagliandi saranno disponibili sabato sera al botteghino solo a chi è in possesso della tessera Use ed è ovviamente dotato di green pass. Ai tifosi della società ospite, naturalmente, sarà destinato il quantitativo di tagliandi stabilito per regolamento in base alla capienza e sarà poi il club fiorentino a scegliere come distribuirli ai propri sostenitori.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa