Emergenza abitativa, avviso per la ricognizione di alloggi privati a Castelfranco

Il Comune di Castelfranco di Sotto, aderendo all’iniziativa della Regione Toscana – DDR n. 13349 del 30.07.2021 - ha pubblicato un avviso per la formazione di un elenco di singoli alloggi idonei per essere destinati all’emergenza abitativa da gestire nell’ambito della organizzazione dei servizi sociali, sulla base di manifestazioni di interesse a vendere o a mettere a disposizione per locazione formulate dai privati.

La scadenza per inviare la propria manifestazione d’interesse è il 23 ottobre 2021 ore 13:00.

Gli alloggi da destinare a emergenza abitativa e/o residenza sociale devono:

- non essere gravati da ipoteche, mutui, diritti reali di godimento, vincoli di qualsiasi natura e specie, derivanti anche da sequestro o pignoramento, nonché da ogni eventuale iscrizione o trascrizione pregiudizievole, da vincoli contrattuali o obbligatori;

- non appartenere alle categorie catastali A1, A7, A8 e A9.

Non sono ammissibili proposte di cessione della nuda proprietà o dell’usufrutto.

La ricognizione promossa dalla Regione è volta ad acquisire una base conoscitiva per valutare il grado di fattibilità e congruità di ciascuna “manifestazione di interesse” e l’entità delle risorse finanziarie occorrenti per conseguire detta finalità.

Si precisa, pertanto, che la “manifestazione di interesse” non costituisce e non può essere considerata o interpretata come una proposta contrattuale, un contratto preliminare o un’opzione di qualunque fattispecie e non determina per la Regione Toscana e\o il Comune di Castelfranco di Sotto alcun obbligo in relazione all’acquisto o all’uso dell’alloggio e al proseguimento nelle eventuali successive procedure riguardanti l’alloggio medesimo.

Modalità di partecipazione

Entro il giorno 23 ottobre alle ore 13:00 gli interessati devono presentare le manifestazioni di interesse utilizzando la scheda di offerta allegato B.1 all’Avviso Pubblico (disponibile sul sito web dell’ente, www.comune.castelfranco.pi.it) e corredando le stesse della richiesta e necessaria documentazione di cui all’avviso suddetto.

È possibile presentare la propria manifestazione di interesse: per invio telematico tramite Pec a comune.castelfrancodisotto@postacert.toscana.it oppure - presentate a mano, corredate dal Documento d'Identità del sottoscrittore, al Protocollo del Comune Castelfranco di Sotto (PI) – 56022 – Piazza Remo Bertoncini 1 - nell’orario di apertura al pubblico, e dovrà essere contenuta in un plico chiuso.

