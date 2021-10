Vince gli Europei la zucca gigantesca che viene da Peccioli

Dopo il record, l'Europeo. Non è calcio, non è nemmeno sport, ma è un primato clamoroso per la Toscana. Viene da Peccioli la zucca che ha vinto gli Europei: lo stesso vegetale che aveva battuto tutti i record mondiali di grandezza, ha trionfato in Germania a Ludwigsburg allo European Pumpkin Weighing Championship.

La zucca pesa 1.217,5 chilogrammi e ha battuto la concorrenza di tutte le altre nazioni, portando l'Italia e la Toscana sul tetto d'Europa. Ogni anno la cittadina tedesca fa un campionato tra le migliori zucche europee e questa prelibatezza pecciolese non poteva non vincere.

La zucca del coltivatore Stefano Cutrupi era già balzata agli onori delle cronache per il record mondiale, adesso continua a vincere.