Sfonda porta con un tombino per rubare, denunciato a Fucecchio

Un 25enne tunisino, già noto per furti e per reati di droga, è stato denunciato dai carabinieri di Fucecchio e del Norm di Empoli per furto aggravato.

L'allarme è stato dato alle 10.30 di ieri quando il titolare di un negozio di abbigliamento ha allertato la centrale operativa affermando che qualcuno ha spaccato con un tombino il vetro della porta di ingresso per portare via della merce (vestiti) e le monete dalla cassa.

Una volta viste le immagini di video-sorveglianza e rilevate tracce utili i militari sono risaliti al 25enne tunisino, di fatto senza fissa dimora. Così è avvenuta la denuncia in stato di libertà.