Incontro su Renato Fucini alla Fondazione Montanelli Bassi

Sabato 23 ottobre alle ore 16,30 presso la sede della Fondazione Montanelli Bassi (Palazzo Della Volta, via G. di San Giorgio 2, Fucecchio) si svolgerà un incontro dedicato a Renato Fucini nel centenario della sua scomparsa.

Interverranno Marino Biondi, Giovanni Cipriani e Simone Fagioli del quale sarà presentato un libro (Le sogliole di Fucini, Arcidosso, Effigi, 2021) che contiene alcuni testi inediti dello scrittore toscano. Letture di Andrea Giuntini.

L'evento sarà allestito in collaborazione con Comune di Fucecchio, Comitato Fiorentino per il Risorgimento, Coordinamento Nazionale Associazioni Risorgimentali, Coordinamento Toscano per la Promozione dei Valori Risorgimentali, Amici della Forteguerriana.

Tutte le iniziative prevedono un numero di posti limitato. È pertanto vivamente consigliata la prenotazione (info@fondazionemontanelli.it - 057122627), mentre l’accesso sarà riservato solo a coloro che presenteranno Green Pass o altra documentazione valida.

Fonte: Ufficio Stampa