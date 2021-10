Investito in discesa dal suo stesso furgone, grave conducente

Travolto il conducente di un furgone a Stiava di Massarosa. L'uomo, di cui non sono note le generalità, è stato investito dal suo stesso mezzo, si pensa per il cedimento del freno a mano. Il fatto è avvenuto a mezzogiorno e mezzo di oggi, martedì 12 ottobre. Probabilmente l'uomo è sceso dal camioncino dopo aver parcheggiato, credendo di aver tirato correttamente la leva. Qualcosa però è andato storto e l'uomo è rimasto travolto. Ha subìto ferite alle gambe e al bacino. È stato trasferito d'urgenza in codice rosso con l'ambulanza della Misericordia di Massarosa all'ospedale Versilia per le prime cure.