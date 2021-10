Libere di essere, incontro col Forum dei Giovani di Gambassi Terme

Si svolgerà venerdì 15 ottobre 2021 alle ore 21,30 in Palestra Comunale, il primo incontro organizzato dal Forum dei Giovani del Comune di Gambassi Terme. Il Forum dei Giovani è nato il 29 gennaio 2021, ma causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, i ragazzi che ne fanno parte non hanno avuto occasione, fino ad oggi, di progettare eventi per farsi conoscere sul territorio. L’Amministrazione Comunale di Gambassi Terme ha pensato, ed elaborato il primo tema che va a toccare un argomento molto sentito e sul quale sarebbero necessari confronti durante tutto l'anno. Quasi ogni giorno, purtroppo, si sentono notizie terribili che ci dicono quanto la violenza sulle donne sia un fenomeno diffuso, per questo è importante lavorare con le nuove generazioni, affinchè fatti del genere non accadano più. L'emergenza sanitaria, inoltre, ha ulteriormente acuito il problema della violenza di genere, molte donne sono rimaste ancor più imprigionate tra le mura domestiche. L’incontro di venerdì prevede la partecipazione, oltre a rappresentati dell’Amministrazione Comunale, di figure professionali del Centro Lilith di Empoli con le quali la cittadinanza potrà confrontarsi su questo importante argomento. Questo evento a più voci, nasce dalla convinzione che la violenza nei confronti delle donne sia soprattutto un problema culturale, legato a stereotipi di genere, e per questo l’Amministrazione Comunale insieme al Forum dei Giovani ha sentito l'esigenza di organizzare l’evento per non far dimenticare che la violenza rivolta a una donna è una violenza rivolta all'umanità e che la questione di genere non può essere ignorata, MAI. Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi alla Biblioteca Comunale di Gambassi Terme, Via Garibaldi, 7. – Tel. 05711655140 – email: biblioteca@comune.gambassiterme.fi.it.

Fonte: Ufficio Stampa