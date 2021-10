Marcia della Pace, Pd-Anpi-Cgil Vinci scendono in campo

Domenica 10 ottobre alle 9 è partita la marcia che da Perugia ha concluso il suo percorso ad Assisi, città simbolo della Pace. L’evento ha compiuto quest’anno 60 anni e da sempre è stato un momento di riflessione e protesta a favore di un mondo senza guerre in cui i diritti umani fossero messi al primo posto. In questi ultimi anni l’accento è stato posto anche sull’emergenza climatica e la transizione ecologica.

Non è mancato il contributo di alcune associazioni locali fra cui, lo Spi-Cgil di Vinci e Cerreto Guidi, l’Anpi di Vinci e il Pd Vinci che hanno deciso di partecipare alla marcia e manifestare la propria vicinanza ai valori e ai principi a cui l’evento si ispira. Le tre sigle hanno organizzato un viaggio in pullman per unirsi al percorso riscontrando una larga adesione da parte dei cittadini.

"Questa edizione della Marcia della Pace era dedicata a chi si prende cura degli altri, a persone come Gino Strada e Mimmo Lucano – afferma Daniele Vanni, segretario comunale del Partito democratico di Vinci – per questo è stato importante dare un contributo in termini di partecipazione anche dai nostri territori. E’ stato importante anche pensando ai fatti di Roma di sabato scorso. Per condannare sempre ogni tipo di violenza e per mandare un messaggio di solidarietà alla Cgil. Ringrazio anche la sezione locale dell’Anpi e lo Spi-Cgil per la collaborazione che ci ha permesso di rendere possibile questa iniziativa".

Fonte: Pd Empolese Valdelsa