Ha minacciato un automobilista con un coltello a serramanico dopo una discussione sulla circolazione stradale. Per questo un 28enne di Lastra a Signa è stato denunciato ieri pomeriggio dai carabinieri della locale stazione all'altezza dell'uscita Fi-Pi-Li, in via Livornese.

Sul posto sono intervenuti i militari che hanno fermato e denunciato l'uomo, dopo aver sequestrato l'arma bianca.