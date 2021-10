Morto sulla strada a Campi: sotto esame i frammenti di un'auto

È prevista l’autopsia sul corpo di Massimiliano Benigno, il 47enne trovato morto su una strada due notti fa a Campi Bisenzio. Tutto lascerebbe supporre che si tratti di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Sono stati individuati dai carabinieri che conducono le indagini frammenti di plastica di un'auto, trovati non lontano dal cadavere, che potrebbero rivelarsi utili per individuare il modello di macchina che lo ha investito.

I pezzi sequestrati potrebbero appartenere alla parte inferiore di un paraurti.

Inoltre sull'asfalto sono stati rinvenuti segni di pneumatici, che indicherebbero una sterzata repentina.

Intanto, il Collettivo di fabbrica dei lavoratori della Gkn di Campi ha ricordato Benigno con un post su Facebook: "La nostra storia, la nostra gente, i nostri ricordi, i nostri lutti, la nostra comunità. Ma che ne sanno amministratori delegati fantoccio, avvocati in doppio petto, squali della finanza. Ma che ne sanno di sigarette scroccate, di Tennent's bevute alle 5 di mattina tra le facce schifate di passanti di passaggio, di chi si lascia andare senza ritorno, di baracchini lungo la strada, di tormentoni buffi e inquietanti, di "sì, sì, sì". Siamo attimi e basta un pirata della strada a portarci via. Pensiamoci bene a quale società costruiamo per gli ultimi di questa nostra terra. Pensiamoci bene a che persone vogliamo essere. Ciao Benigno".