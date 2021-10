Officina delle Idee, nuovi corsi per grandi e piccoli a Montespertoli

A seguito della manifestazione di interesse per la concessione gratuita dei locali di proprietà del Comune di Montespertoli per l'organizzazione di corsi e laboratori, riparte il progetto "L'Officina delle idee".

Il progetto raccoglie una serie di corsi, destinati sia agli adulti sia ai bambini, a cura sia di associazioni che di professionisti e si svolgeranno al Centro Culturale "Le Corti" nel centro del paese e all'Auditorium del Museo per la Cultura della Vite e del VIno "I Lecci".

"L'Officina delle Idee nasce con l'obiettivo di fare comunità, consolidando il forte legame tra amministrazione, cittadini e professionisti. In un momento storico come questo, di incertezza e di difficoltà, abbiamo bisogno di guardare 'oltre', di fare dei passi, di andare avanti, formandosi e preparandosi per il domani" dichiara Alessandra De Toffoli, Assessore alla Cultura.

Nel dettaglio le attività proposte:

ATTIVITÀ PER BAMBINI A CURA DELLA COOPERATIVA COOP21

- Corso teatro in movimento per bambini

Inizio 3 novembre termine 22 dicembre 2021. Target: bambini 6-10 anni.

- Corso hip-hop culture

Inizio 7 gennaio 2022 termine 18 febbraio 2022. Target: ragazzi 11/16 anni. Per info: presidenza@coop21.it

CORSO PER ADULTI

- Corso di pittura: ‘Tutti possono e sanno dipingere’ a cura di Rita Pedullà. Inizio 18 ottobre termine 13 dicembre 2021. Target: ragazzi e adulti. Per info: info@ritapedulla.it

- Corso chakra yoga, corso filosofia yoga e corso di reiki a cura di Costanza Norci. Inizio novembre 2021. Target: adulti. Due seminari dedicati alle Costellazioni domenica 28 novembre; e agli Alberi sabato 20 novembre. Target: Adulti. Per info: costanzanorci@icloud.com

- Corso informatica di base e utilizzo smartphone. Inizio 26 da ottobre termine 14 dicembre. Target: adulti. Per info: info@coop.21.it

- Corso DJ e corso Producer a cura di Maurizio Bianchi. Inizio 13 gennaio 2022 termine 31 marzo 2022. Target: giovani e adulti. Per info: maurizio.bianchi@peciscritti.siae.it

- Corso per nuovi soccorritori a cura della Croce d’Oro. Inizio gennaio 2022. Target: giovani e adulti. Per info: info@pacrocedoromontespertoli.it

Sul sito del Comune di Montespertoli informazioni complete: www.comune.montespertoli.fi.it

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa