Oltre la musica, 3 eventi al Cenacolo con il Centro Busoni

Oltre alla stagione concertistica, che prevede sedici appuntamenti da ottobre a maggio del prossimo anno, il Centro Busoni è organizzatore e promotore anche di una serie di incontri, a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, dal carattere divulgativo, in cui la musica sarà il principale tema del dibattito, ma dove i suoni si troveranno spesso costretti a lasciare il posto alle parole.

Il primo incontro è previsto mercoledì 13 ottobre, alle ore 18, e avrà per tema la presentazione dell’eBook intitolato Cluster, ad opera di Gaetano Santangelo, direttore editoriale della rivista «Amadeus» e instancabile promotore della cultura musicale nel nostro Paese.

Alla chiacchierata di presentazione, oltre all’autore saranno presenti il flautista fiorentino Mario Ancillotti e il direttore d’orchestra Federico Maria Sardelli e Lorenzo Ancillotti, direttore del Centro Busoni, nel ruolo di moderatore. Questa iniziativa è in collaborazione con Suoni Riflessi.

Il secondo appuntamento, in collaborazione con l’Associazione Mosaico, è previsto per mercoledì 20 ottobre, sempre alle ore 18.

Sarà presentato il libro Karajan, ritratto inedito di un mito della musica, scritto da Leone Magiera, uno dei più importanti Maestri di spartito della sua generazione, divenuto celebre per le sue collaborazioni con i massimi interpreti lirici di tutti i tempi, da Luciano Pavarotti a Mirella Freni e per essere stato pianista di sala a fianco di direttori quali, appunto, Herbert von Karajan.

Il terzo e ultimo incontro di “Oltre la musica” si svolgerà venerdì 22 ottobre, alle ore 17, in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Renato Fucini”. Si tratta di un piccolo omaggio che il Centro Busoni vuole offrire alla città in occasione dei cento anni dalla morte di Renato Fucini: una lectio magistralis dedicata al mondo musicale che gravitò intorno al celebre scrittore, tra estetica, repertori, personaggi e rapporti.

A tenere l’importante conferenza sarà il professor Davide Puccini, filologo e critico letterario, curatore dell’edizione completa degli scritti fuciniani per Le Lettere.

A impreziosire ulteriormente l’incontro, saranno le esecuzioni di alcune interessanti e rare melodie, alcune delle quali inedite, interpretate da Alice Ulivi (pianoforte) e Bianca Barsanti (soprano).

Gli incontri avranno luogo al Cenacolo degli Agostiniani (via de’ Neri, Empoli) e saranno a ingresso gratuito, previa prenotazione obbligatoria da effettuare telefonando al Centro Busoni allo 0571711122, oppure scrivendo un’e-mail a csmfb@centrobusoni.org.

Si ricorda che per accedere alla sala sarà necessario disporre del green-pass.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa