Orti sociali di Borgo San Lorenzo, dopo i lavori via alle domande per l'assegnazione

Torneranno presto ad essere rigogliosi i 6200mq degli gli orti sociali di Borgo San Lorenzo. E’ stato infatti aperto il bando per l’assegnazione degli appezzamenti.

Gli orti Sociali di Via Nenni sono stati oggetto, nei mesi scorsi, di interventi importanti di riqualificazione resi possibili grazie all’aggiudicazione del finanziamento di circa 47.500€ da parte del bando “100 Mila Orti in Toscana” della Regione a cui si sono aggiunti oltre 20mila Euro del Comune. I lavori hanno interessato, tra le altre cose, anche un nuovo sistema di captazione acqua e impianto irrigazione, una nuova tracciatura degli spazi, la realizzazione di aree accessibili per l’assegnazione a persone diversamente abili.

Per la vicesindaca Cristina Becchi si tratta di un impegno importante perché restituisce ai cittadini spazi per stare all’aria aperta, per socializzare, ma anche per coltivare ciò che il nostro territorio ci offre.

La gestione degli Orti per i prossimi tre anni, se l’è aggiudicata l’Auser che ora ha emesso il bando per l’assegnazione degli spazi. Si tratta di “68 appezzamenti di terreno destinati alla coltivazione domestica di ortaggi, erbe aromatiche e profumate, fiori, con incentivazione, ove possibile, di quelle specie autoctone tipiche dell’agricoltura domestica mediterranea ed in particolare di quella toscana”;

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 26 novembre 2021. Ogni dettaglio può essere trovato sul sito del Comune di Borgo San Lorenzo al link:

http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/eventi-notizie/orti-sociali-emesso-avviso-per-la-concessione-degli-spazi

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio stampa