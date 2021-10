Cerretese Pallavolo, debutto di stagione con tante giocatrici: anche gli adulti in campo

La stagione della Cerretese Pallavolo è alle porte, con l’obiettivo di confermare la crescita di tutto il movimento cerretese. La Seconda Divisione Ca.Ma. di Giuseppe Politi, affiancato in panchina da Sara Silvestri, è chiamata ad un campionato da protagonista: la società ha il chiaro obiettivo di tornare a disputare a breve un campionato regionale ed ha allestito una rosa molto competitiva con tante giovani, in gran parte “prodotti” del vivaio, con qualche innesto di esperienza.

Per la prima volta nella sua storia verrà disputato anche un secondo campionato “adulto”, la Terza Divisione sponsorizzata Pizza Pazza, per far fare esperienza alle giovani delle annate 2006 e 2007 che avranno così oltre al proprio campionato giovanile anche un’altra importante opportunità di crescita.

Passiamo ai campionati giovanili partendo dall’Under 16 Paimex di Chiara Bagnoli coadiuvata da Yuri Panati e proseguendo con l’Under 16 Junior Prime365 (classe 2007) con la new entry Sara Silvestri in panchina: due gruppi consolidati a cui si sono aggiunte alcune atlete dalle società del circondario che hanno scelto la Cerretese per proseguire il proprio percorso sportivo.

Scendendo di età troviamo ben due formazioni Under 14 (classe 2008): una disputerà il girone di Eccellenza (altra prima volta nella storia della Cerretese, a testimonianza del continuo processo di crescita), con Renella Landi al comando affiancata da Gaetano Capasso, l’altra vedrà invece Giuseppe Politi in panchina, entrambe le squadre saranno targate Sportface.

L’Under 13 Berti Informatica (classe 2009) è stata affidata a Gaetano Capasso, altra new entry in panchina, mentre l’Under 12 vede in panchina Silvia Lottini, “promossa” dopo tanti anni nel minivolley, coadiuvata da Lara Schiavetti.

Da questa stagione tutte le squadre, giovanili ed adulte, avranno ben due preparatori atletici a disposizione: a Nadia Fornaciari si è aggiunta una figura di grande esperienza e competenza come Fabio Menichetti.

Sono partiti anche i corsi di minivolley, con un successo di partecipazione straordinario che vede già più di 60 bambine iscritte, nate dal 2016 al 2011.

Fonte: Cerretese Pallavolo