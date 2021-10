Incidente sull'Aurelia, gasolio sull'asfalto: traffico deviato all'altezza di Livorno

Disagi sull’Aurelia a seguito di un incidente sul Romito tra un'auto e un'autocisterna, la quale nell'impatto si è rovesciata e ha perso gasolio sull'asfalto.

Come precisato dal Comune di Livorno, lo scontro è avvenuto poco dopo il Castel Sonnino, in direzione sud, prima dello svincolo per Quercianella e la viabilità è stata interrotta all'altezza del Maroccone.

Le auto sono state deviate sulla viabilità secondaria, anche perché la quantità di liquido rovesciato è ingente, quindi le operazioni di pulizia e ripristino della viabilità potrebbero durare a lungo.