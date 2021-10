Biblioteca di Empoli chiusa un giorno per lavori

Proseguono i lavori di ristrutturazione e recupero della biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ di Empoli.

Siamo alle ultime fasi dopo il consolidamento e la ristrutturazione dell'edificio antico.

In queste settimane vengono allestiti gli interni del palazzo principale e in particolare lunedì 18 ottobre si terrà un'importante operazione di trasloco dei preziosi mobili ristrutturati della Sala Tassinari.

Si tratta di scaffali della Sala Tassinari, la sala più preziosa della biblioteca.

Si tratta di mobilio d’epoca che ha ricevuto la tutela e il vincolo da parte della Soprintendenza, considerato di interesse culturale. È stato effettuato un importante restauro per il recupero.

Le fasi del trasloco programmato per lunedì necessitano di massima sicurezza affinché l’intervento di spostamento dei mobili avvenga senza problemi per gli operatori e non è possibile il passaggio degli utenti.

Per questo lunedì 18 ottobre la biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ sarà chiusa al pubblico per tutta la giornata.

Saranno infatti utilizzate le scale principali che oggi rappresentano l'ingresso dal chiostro degli Agostiniani alle sale di lettura e di studio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa