Maggio Fiorentino: concerto beethoveniano, dirige Zubin Mehta

Quarto appuntamento per il Ciclo Beethoven in programma al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino: venerdì 15 ottobre, primo appuntamento del Maggio con la sala disponibile al pubblico a piena capienza, il maestro Zubin Mehta, sarà di nuovo sul podio del Maggio per dare il via alla quarta serata dedicata all’opera sinfonica del compositore di Bonn.

Di ritorno dal concerto all’Expo di Dubai del 10 ottobre scorso dove insieme all’Orchestra del Maggio ha rappresentato la città di Firenze all’esposizione universale e dopo le recenti trasferte a Salisburgo, Atene, Grafenegg, Budapest e poco prima della prossima tournée europea, al maestro Zubin Mehta proprio per la sua attività e al suo impegno di portare nell’arco di più di cinquant’anni Firenze e il Teatro del Maggio alla ribalta delle platee internazionali, è stata conferita l’onorificenza di Ambasciatore di Firenze, promossa dal Comune di Firenze e organizzato dal Firenze Convention Bureau.

Il concerto del 15 ottobre , originariamente previsto per il 10 settembre, vedrà in cartellone due delle più famose sinfonie di Beethoven: la n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55, la celebre “Eroica”, e la n. 5 in do minore op. 67. Il ciclo di concerti si concluderà all’inizio del nuovo anno, il 4 gennaio 2022 ore 20 quando verranno eseguite la Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93 e la Sinfonia n. 9 per soli, coro e orchestra. Quest’ultime sinfonie saranno inoltre proposte per il concerto di capodanno del 31 dicembre 2021.

Il Teatro inoltre informa il pubblico che, per lo spettacolo del 15 ottobre, tutti coloro che hanno conservato i titoli di accesso alla data originariamente prevista del 31/10/2020 o che hanno recentemente acquistato biglietti singoli e carnet per partecipare alla data del 10/09/2021, potranno accedere in sala nel nuovo appuntamento di ottobre semplicemente presentando il titolo d’ingresso in loro possesso.

Fonte: Ufficio Stampa