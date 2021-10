Muro privato pericolante a Calenzano, secondo episodio dopo il crollo: chiusa una strada a Settimello

"A seguito di numerose segnalazioni sulla stabilità di un muro privato a Settimello, nella giornata di ieri i Vigili del Fuoco hanno svolto un sopralluogo sul posto, alla presenza dei tecnici del Comune e della Polizia Municipale" spiega in una nota il Comune di Calenzano.

"Al termine del sopralluogo i Vigili del Fuoco hanno comunicato al Comune la necessità di chiudere la strada al traffico, in attesa di ulteriori controlli e poi del ripristino delle condizioni di sicurezza. La proprietà è già stata contattata - conclude la nota dell'amministrazione - e non appena saranno pronti i documenti necessari, il Sindaco emetterà un’ordinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza del muro".

Circa una settimana fa, il 5 ottobre 2021, sempre a Calenzano un muro è crollato in via Dietro Poggio, dove ha perso la vita una persona.