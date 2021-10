No vax bloccano con migliaia di commenti la pagina Fb dell'Asl Sud Est

Giunti oltre 3mila commenti di no-vax su un post della pagina Facebook dell'Asl Sud Est, che copre le province di Siena, Arezzo e Grosseto. Il dg Antonio D'Urso ha denunciato il caso alla polizia postale di Arezzo dopo i fatti avvenuti tra ieri e oggi. La pagina è rimasta bloccata per alcune ore dopo l'incursione massiccia di commenti, adesso ridotti per metà.

Compare nei commenti una sigla a doppia V che, secondo gli investigatori della polizia postale, sarebbe ricollegabile a organizzazioni No vax. in corso controlli a It e server utilizzati da chi ha intasato tanto massivamente il profilo.