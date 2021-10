Raccolta alimentare anche nei punti vendita Coop.Fi in Valdera

Sabato 16 Ottobre torna la raccolta alimentare in 73 punti vendita di Unicoop Firenze. Tra questi, anche i negozi Coop.Fi di Pontedera, Ponsacco e Bientina.

Soci e clienti che dalle 8 alle 20 potranno recarsi nei punti vendita della negozi della Coop. Fi, dove potranno acquistare generi alimentari di prima necessità, indispensabili per chi vive in condizioni di vulnerabilità.

Basterà metterli nel carrello e, dopo aver pagato la spesa alla cassa, lasciarli ai volontari che li destineranno alle persone in difficoltà sul territorio. La raccolta è organizzata in modo da rispettare tutte le misure anti-contagio attivate nei Coop.Fi.

La raccolta alimentare è promossa da Unicoop Firenze insieme alla Fondazione Il Cuore Si Scioglie, con la collaborazione delle sezioni soci e delle oltre 200 associazioni che la cooperativa affianca nelle iniziative di contrasto all’emergenza alimentare. Saranno alcune centinaia i volontari coinvolti, insieme alle sezioni soci Coop sul territorio che da anni portano avanti con entusiasmo ed impegno le raccolte alimentari come momenti di partecipazione e di sostegno a chi ha meno opportunità.

In particolare, nell’area della Valdera, i generi alimentari raccolti verranno consegnati immediatamente alla realtà con cui la Cooperativa fa rete da sempre sul territorio, ovvero la rete Alimentiamo (negozio Pontedera Terracini), Caritas diocesana di San Miniato (negozio Ponsacco) e rete solidale Lunperlaltro (negozio Bientina). Saranno poi i centri solidali a distribuire i pacchi alimentare fra le persone più fragili.

“Sabato, tutto il giorno, soci e clienti Coop potranno trovarci nei punti vendita. Saremo insieme ai volontari delle associazioni del territorio per sostenere la raccolta alimentare, una iniziativa importante per aiutare chi ha più bisogno con una donazione che, per chi il sabato fa la spesona settimanale può rappresentare poco, ma è tanto per chi la riceve – spiega la presidente della Sezione Soci Coop Valdera Liviana Canovai – Ringraziamo già da ora tutti coloro che sosterranno l’iniziativa con il loro contributo, sarà un modo per sentirci nuovamente comunità”.

“Come amministratori dei Comuni di Bientina, Ponsacco e Pontedera- dichiarano gli assessori al sociale Barbara Frosini, David Brogi e Carla Cocilova– esprimiamo soddisfazione nel consolidare questa iniziativa solidale che non è solo o soltanto un'azione di beneficenza, piuttosto un intervento sociale di rete, stabile e continuo nel tempo, che vuole rimuovere gli ostacoli che non consentono pari opportunità.

La pandemia, più che produrre nuove povertà, ha amplificato le disuguaglianze, fronteggiarle insieme é il ruolo che deve adempiere la politica. In questo senso “fare rete” tra Istituzioni, società civile, terzo settore può rappresentare davvero un valore aggiunto di solidarietà diffusa per sostenere le vulnerabilità sociali delle nostre comunità”

Fonte: Ufficio Stampa