Su scooter rubato, senza patente e ubriaco: denunciato

Senza patente in sella a uno scooter rubato e in stato di ebbrezza. Si tratta di un 55enne fermato e denunciato ieri pomeriggio dalla Polizia Municipale in piazza Tasso. La pattuglia del Reparto di Porta Romana ha notato un uomo in sella a uno Scarabeo che già nelle settimane scorse era riuscito a sfuggire ad un posto di controllo e dagli accertamenti successivi era risultato rubato .

Ieri però la pattuglia è riuscita a bloccare il ciclomotore anche se il conducente ha cercato in ogni modo di sottrarsi al controllo prima provando a forzare il blocco di uno degli agenti, poi abbandonando il mezzo e tentando di fuggire a piedi ma è stato subito raggiunto e fermato. L'uomo, 55 anni italiano già noto alle forze dell'ordine, è stato accompagnato al comando insieme al ciclomotore anche per verifiche sul suo stato di ebbrezza. Dagli accertamenti è risultata una denuncia per il furto del veicolo presentata il 1° settembre 2021. Da ulteriori verifiche è emerso che l'uomo alla guida era senza patente perché mai conseguita e le verifiche sul tasso alcolomentrico confermavano lo stato di ebbrezza. Il 55enne

Per il 55enne, oltre alle multe per guida senza patente, sono scattate le denunce per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale; il ciclomotore e la targa (diversa da quella presente sul veicolo al momento del furto) sono stati restituiti ai legittimi proprietari.