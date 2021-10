Teatro Excelsior Empoli, cartellone in preparazione verso il 100% delle presenze

La stagione di prosa del Teatro Excelsior si farà. Il Comune di Empoli, Giallo Mare Minimal Teatro e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus stanno lavorando al cartellone degli spettacoli.

L’attesa pubblicazione del decreto del Governo che regolamenta le capienze al 100% nei teatri ha chiarito alcuni punti dell’organizzazione della stagione.

Tutti sono impegnati al fine di definire al massimo entro la prossima settimana i sei titoli del cartellone 2021-2022.

"La capienza piena è sicuramente un fattore positivo - commenta Giulia Terreni, assessore alla cultura del Comune di Empoli –. Fra poco annunceremo e presenteremo la nuova stagione teatrale, in presenza. Gli appassionati di teatro hanno voglia di tornare a godere di questi momenti. Ottenere buoni risultati, per una città come la nostra è importante e la stagione teatrale richiede un grande investimento".

"Il nuovo programma prevede sei spettacoli - spiega Renzo Bodrini - come da tradizione per l’Excelsior. La notizia della capienza piena è arrivata a ridosso della definizione del cartellone, pertanto ci ha costretto a ripensare alcune scelte organizzative. Adesso però siamo quasi pronti e a breve potremo rivederci in teatro"

Appena sarà reso noto il cartellone aprirà la campagna abbonamenti, che darà diritto di prelazione a chi era abbonato nella stagione 2019-2020 interrotta a marzo a causa dell’emergenza Covid.

Per informazioni ci si può rivolgere al comune di Empoli servizio cultura giovani e sport, telefono 0571 / 757729 – 757625

e-mail cultura@comune.empoli.fi.it; Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 / 81629 – 83758, info@giallomare.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa