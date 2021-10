Uffizi alla massima capienza, Fp Cgil Firenze: "Evitare gli affollamenti"

Le Gallerie degli Uffizi tornano alla massima capienza (fino a 900 visitatori complessivi agli Uffizi e 450 a Palazzo Pitti) e viene meno l’obbligo di mantenere almeno un metro di distanza nelle sale. Tornare alla normalità non vuol dire perpetrare gli errori del passato.

"Da anni come Fp Cgil - dichiara il sindacato in una nota - denunciamo il problema delle compresenze nelle sale e degli affollamenti, che l’Amministrazione non ha mai voluto realmente affrontare. Con lo stato di emergenza e il rischio contagio crediamo che la massima capienza non possa essere mai superata, e occorrono sistemi contro gli affollamenti delle singole sale.

E’ necessario il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza del comitato di verifica per i protocolli Covid. Chiediamo alla Direzione delle Gallerie degli Uffizi risposte sulle misure da attuare per evitare gli affollamenti delle singole sale, per garantire una miglior fruizione dell’offerta museale al pubblico e per assicurare salute e sicurezza alle lavoratrici e ai lavoratori".

Fonte: Ufficio Stampa