A 11 anni scappa da Pontedera e prende il treno: ritrovato a Roma Tiburtina

"Volevo vedere il Colosseo. Sono venuto qui in treno".

Ha risposto così il bambino pontederese di 11 anni agli sbigottiti agenti polfer di Roma Tiburtina, che lo hanno trovato in stazione.

Intanto nella sua Pontedera, scoperta l'assenza del bambino, erano scattate le ricerche da parte dei carabinieri, ma mai si sarebbero aspettati che il piccolo avesse messo oltre 300 chilometri fra lui e la scuola da dove era “scappato” ieri mattina, facendola in barba a maestre e custodi.

Ai poliziotti ferroviari romani che lo hanno ritrovato nel pomeriggio, l’11enne ha spiegato poi come fosse riuscito ad arrivare così lontano, senza essere scoperto durante il viaggio in treno: ogni volta che vedeva arrivare il controllore, andava a nascondersi nel bagno. Anche perché, ovviamente, non aveva comprato il biglietto.