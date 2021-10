Al PalaBetti in scena Abc-Synergy

L’Abc Solettificio Manetti si prepara a tornare davanti al proprio pubblico. Sabato alle ore 21.15 i ragazi di Paolo Betti riceveranno infatti la Synergy Valdarno, formazione ad oggi ancora imbattuta come i gialloblu (arbitri Landi di Pontedera, Agnorelli di Poggibonsi).

Una terza giornata che si prospetta davvero impegnativa e che metterà la truppa castellana di fronte ad un roster che in estate si è rafforzato con gli arrivi di quattro giovani prospetti: Lorenzo Cherubini, ex Casalpusterlengo, Reggio Emilia, Moncalieri e Avellino in serie B, Luca Valle, ex Casale Monferrato e Voghera, la scorsa stagione in serie B ad Alessandria, Paolo Sgura, reduce dall’ultimo campionato in C Gold nel Social OSA Milano dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Olimpia, e il bosniaco Nikola Mijatovic, ex Chieti dove, nelle ultime tre stagioni, ha calcato i parquet di serie B e A2. Una squadra che, nelle prime due giornate, ha battuto il Don Bosco Livorno a domicilio per 64-78 e si è imposta sulla Virtus Siena all’esordio casalingo per 68-66.

Una gara in cui servirà dunque un’altra prestazione di grande compattezza da parte dell’Abc, ancora alle prese con le difficoltà legate agli infortuni che costringeranno i gialloblu a fare quadrato e mettere tutti in campo qualcosa di più, proprio come accaduto sabato scorso a Lucca.

Si ricorda che l’accesso al PalaBetti sarà consentito soltanto alle persone munite di Green pass e fino al limite di capienza previsto dalle vigenti normative.

Fonte: Abc - Ufficio stampa