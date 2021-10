Aperitivo Rosa in tutti i bar di Montespertoli per Astro

Nel mese di Ottobre tante sono le iniziative in tutta l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa ed anche Montespertoli aderisce alla campagna di prevenzione del tumore al seno.

Per dare simbolico inizio al mese dedicato in tutto il mondo alla sensibilizzazione sul tumore al seno il Comune di Montespertoli ha scelto di illuminare di rosa il Palazzo Comunale, richiamando l'attenzione dei cittadini sull'importanza del sostegno alla ricerca oncologica e della prevenzione.

Inoltre, per sabato 23 ottobre 2021, è stato organizzato un “Aperitivo Rosa”: all’iniziativa hanno aderito tutti i bar del territorio montespertolese, sia nelle frazioni che nel capoluogo. Parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione A.S.T.R.O Onlus.

A.S.T.R.O. è nata nel 2003 a Empoli, svolge la propria attività nel settore dell'assistenza socio-sanitaria ed è formata esclusivamente da volontari. Collabora con le strutture operanti sul territorio, promuovendo iniziative a sostegno del paziente oncologico e dei suoi familiari nel cammino che il malato deve percorrere prima, durante e dopo le cure necessarie per affrontare e vincere la battaglia al cancro. Le donne di Astro, donne che hanno vissuto e superato l'esperienza del tumore al seno e che oggi prestano servizio di volontariato, si occupano dell'organizzazione delle varie attività che l'Associazione offre.

“Come di consueto anche quest’anno il comune di Montespertoli aderisce alla campagna “Ottobre Rosa”: l’obiettivo è quello di manifestare la vicinanza alle donne colpite dal tumore al seno e sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione che rappresenta l’arma più efficace per la lotta al tumore al seno insieme alla diagnosi precoce che permette di diagnosticare rapidamente la malattia, così da poterla curare fin dallo stadio iniziale.” spiega l’Assessore al Sociale Daniela Di Lorenzo.

“Ringrazio tutti i gestori dei bar del Comune di Montespertoli per aver risposto nella totalità all’iniziativa dando un’ulteriore dimostrazione di sensibilità e disponibilità nel sostenere questa giusta causa. Ci vediamo sabato 23 ottobre tutti insieme per dare il nostro contributo!” aggiunge l’Assessore al Commercio Paolo Vignozzi.

All’evento “Aperitivo Rosa” hanno aderito: Circolo Arci dell’Anselmo, Bar La Pinetina di Baccaiano, Bar Il Vecchio Platano di Baccaiano, Caffè La Terrazza di Montagnana Val di Pesa, Circolo Arci di Montagnana Val di Pesa, Circolo Arci di San Quirico in Collina, Bar La Collina di San Quirico in Collina, Circolo Arci “I’ Poggio” di Ortimino, Circolo Arci “I Tigli” di Martignana, Caffè di Alice di Martignana, Bar Pizzeria Silvano di Botinaccio, I’Stravizi, Pasticceria Fiorentina, Jack’s Bar, Lo Chalet, Circolo Arci S. Allende, Particceria Paolini, Enoteca Paolini, Bar L’Orcio, Join us Caffè nel capoluogo.

