Asfaltature a Certaldo, 8 fasi programmate

A partire da lunedì 18 ottobre 2021, prenderanno il via i lavori di riasfaltatura delle strade della zona urbana 7, compresa nel quadrilatero tra via Cavallotti-Viale Matteotti e via De Amicis-Via Fonda. In particolare, saranno effettuate le asfaltature delle sedi stradali di via Fonda, via Cavallotti, via Marconi, via Gramsci, via Lenzoni, via De Amicis, via dello Spedale e Borgo Garibaldi. Per l’esecuzione degli interventi, che saranno eseguiti in otto fasi successive, si rende necessario provvedere a una regolamentazione sia del traffico veicolare che della sosta sulle strade di volta in volta interessate dai vari interventi che si susseguiranno.

Per questo, dalle 8 del mattino di lunedì 18 ottobre 2021 e fino alla fine dei lavori di asfaltatura, in tutta l’area urbana 7, la viabilità e la sosta saranno organizzate, come specificato nell'ordinanza 142 del 12 ottobre 2021, così da permettere le operazioni di riqualificazione che garantiranno maggior decoro ma soprattutto maggior sicurezza per gli utenti della strada, a partire da quelli deboli.

Sono previsti otto interventi, che saranno effettuati in maniera consequenziale, con inizio del successivo una volta completato il precedente, così da limitare al minimo i disagi in ognuna delle zone interessate dai cantieri.

L'intervento n° 1 (previsto dal 18 ottobre 2021) interesserà via Fonda: nel tratto tra via Cavallotti e viale Matteotti, saranno vietati il transito e la sosta, con rimozione forzata, a tutti i veicoli con eccezione al transito dei soli residenti in via Fonda e in Cortile Aia se strettamente necessario, a tutti i mezzi di soccorso e di polizia e ai mezzi occorrenti all’esecuzione dei lavori.

L'intervento n° 2 (previsto dal 19 ottobre 2021) interesserà via Cavallotti: nel tratto tra via dello Spedale e via Marconi, sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, di tutti i veicoli. In conseguenza dei lavori di asfaltatura che saranno effettuati su metà strada per volta, il transito avverrà su una unica corsia, talvolta regolata con l’ausilio di movieri. Sarà pertanto istituito il restringimento temporaneo della carreggiata.

L'intervento n° 3 (previsto dal 22 ottobre 2021) interesserà la strettoia di via Cavallotti tra via Marconi e via Fonda: in via Cavallotti, nel tratto tra via Marconi e via Fonda, meglio identificato con una strettoia, saranno vietati il transito e la sosta, con rimozione forzata, a tutti i veicoli con eccezione al transito dei soli residenti tra i civici 52-52 e 73-79 se strettamente necessario, a tutti i mezzi di soccorso e di polizia, ed ai mezzi occorrenti all’esecuzione dei lavori. Sarà istituito l’obbligo di svolta a sinistra in via Marconi per tutti i mezzi provenienti dalla via Cavallotti fatta eccezione per tutti i mezzi di soccorso e di polizia, ed ai mezzi occorrenti all’esecuzione dei lavori. In via Cavallotti, nel tratto tra via Fonda e via Bellini, sarà istituito il doppio senso di circolazione e sarà vietata la sosta sia a destra che a sinistra, con rimozione forzata, di tutti i veicoli. I mezzi provenienti da Sud con direzione Nord (verso Castelfiorentino) in via Cavallotti dovranno procedere diritto all’incrocio con via Bellini e ne sarà vietata l’attuale svolta a sinistra in via Bellini. Per i mezzi provenienti dalla via del Bosco sarà consentita anche la svolta a sinistra, con obbligo di fermarsi e dare precedenza ai mezzi in transito su via Cavallotti. Infine, i residenti e i proprietari delle attività (con i rispettivi dipendenti e utenti) in via Cavallotti nel tratto tra via Bellini e via Fonda, per raggiungere i loro edifici, potranno procedere anche a diritto all’incrocio tra via Cavallotti e via Bellini.

L'intervento n° 4 (previsto dal 25 ottobre 2021) interesserà via Lenzoni: in particolare, in via Lenzoni, saranno vietati il transito e la sosta, con rimozione forzata, a tutti i veicoli con eccezione al transito dei soli residenti se strettamente necessario, a tutti i mezzi di soccorso e di polizia, ed ai mezzi occorrenti all’esecuzione dei lavori. L'intervento n° 5 (previsto dal 26 ottobre 2021) interesserà via Gramsci e il primo tratto di via De Amicis: in via Gramsci saranno vietati il transito e la sosta, con rimozione forzata, a tutti i veicoli con eccezione al transito dei soli residenti se strettamente necessario, a tutti i mezzi di soccorso e di polizia, ed ai mezzi occorrenti all’esecuzione dei lavori, mentre in via De Amicis, nel tratto tra viale Matteotti e i civici 14-53, saranno istituiti il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i mezzi fatta eccezione per quelli di soccorso e di polizia, e ai mezzi occorrenti all’esecuzione dei lavori.

L'intervento n° 6 (previsto dal 29 ottobre 2021) interesserà via De Amicis tra i civici 14-53 e l’incrocio con via Lenzoni-Cavour: in via De Amicis il tratto tra i civici 14-53 e l’incrocio con via Lenzoni-Cavour, saranno vietati il transito e la sosta, con rimozione forzata, a tutti i veicoli con eccezione al transito dei soli residenti se strettamente necessario, a tutti i mezzi di soccorso e di polizia, e ai mezzi occorrenti all’esecuzione dei lavori. In via Gramsci il transito sarà invertito rispetto all’attuale senso di marcia. Sarà istituito l’obbligo di svolta a sinistra in via Gramsci per tutti i mezzi provenienti da via De Amicis, fatta eccezione per tutti i mezzi di soccorso e di polizia e ai mezzi occorrenti all’esecuzione dei lavori. In via Battisti angolo via Gramsci sarà vietata la svolta a destra in via Gramsci e sarà instaurato l’obbligo di procedere a diritto in via Battisti. In via Lenzoni, nel tratto tra via Battisti e via De Amicis, il transito sarà invertito rispetto all’attuale senso di marcia. Sarà consentito da via Lenzoni accedere a via Cavour nonché la svolta a sinistra in via Cavour, mentre in via Gramsci e in via Lenzoni sarà vietata la sosta su entrambi i lati, con rimozione forzata, di tutti i veicoli. I mezzi in transito su viale Matteotti che vorranno raggiungere piazza Boccaccio, agli incroci con via Battisti e via De Amicis, dovranno procedere a diritto seguendo il percorso viale Matteotti – via D. Alighieri – via Mazzini – via Trieste – via IV Novembre – piazza Boccaccio.

L'intervento n° 7 (previsto dal 2 novembre 2021) interesserà via De Amicis tra l’incrocio con via Lenzoni-Cavour e l’incrocio con Borgo Garibaldi. In via De Amicis nel tratto tra l’incrocio con via Lenzoni-Cavour e l’incrocio con Borgo Garibaldi saranno vietati il transito e la sosta, con rimozione forzata, a tutti i veicoli con eccezione al transito dei soli residenti se strettamente necessario, a tutti i mezzi di soccorso e di polizia, e ai mezzi occorrenti all’esecuzione dei lavori. In via Cavallotti, nel tratto tra via De Amicis e via Battisti, sarà istituito il doppio senso di circolazione e sarà vietata la sosta su entrambi i lati, con rimozione forzata, di tutti i veicoli. In via Battisti sarà consentita anche la svolta a destra solo ai soli residenti, ai proprietari delle attività (con i rispettivi dipendenti ed utenti) ai mezzi di soccorso e di polizia e ai mezzi occorrenti all’esecuzione dei lavori.

L'intervento n° 8 (previsto dal 4 novembre 2021) interesserà Borgo Garibaldi tra l’incrocio con via De Amicis e l’incrocio con via dello Spedale. In Borgo Garibaldi nel tratto tra l’incrocio con via De Amicis e l’incrocio con via dello Spedale, saranno vietati il transito e la sosta, con rimozione forzata, a tutti i veicoli con eccezione al transito dei soli residenti se strettamente necessario, a tutti i mezzi di soccorso e di polizia e ai mezzi occorrenti all’esecuzione dei lavori. In via Cavallotti, nel tratto tra via Dello Spedale e via Battisti, sarà istituito il doppio senso di circolazione e sarà vietata la sosta su entrambi i lati, con rimozione forzata, di tutti i veicoli. In via Battisti sarà consentita anche la svolta a destra solo ai residenti, ai proprietari delle attività (con i rispettivi dipendenti ed utenti), ai mezzi di soccorso e di polizia e ai mezzi occorrenti all’esecuzione dei lavori. Il tratto di via De Amicis, tra l’incrocio con via Lenzoni-Cavour e l’incrocio con Borgo Garibaldi, sarà percorribile in entrambi i sensi di marcia ma a senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri.

Ad insindacabile giudizio degli operatori di polizia stradale eventualmente presenti, le limitazioni elencate sopra potranno essere ampliate o ridotte.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa