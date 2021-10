Beato Carlo Acutis, festeggiamenti speciali a Montespertoli con il cardinale Simoni

Nel giorno dedicato alla memoria del Beato Carlo Acutis, è stata organizzata una speciale giornata di festa alla Parrocchia San Donato a Livizzano dove a conclusione dei festeggiamenti è stata celebrata la solenne Santa Messa alla presenza del Cardinale Ernest Simoni, il quale è molto legato alla figura del "Beato dei Giovani dei nostri tempi”.

Presente alla celebrazione Alessio Mugnaini Sindaco del Comune di Montespertoli il quale prendendo la parola al termine della Santa Messa ha salutato calorosamente Sua Eminenza alla vigilia del suo 93° genetliaco e per il prossimo quinto anno di cardinalato che ricorrerà il prossimo 19 novembre, ringraziandolo delle sue molteplici visite nel territorio comunale nel suo instancabile apostolato.

La reliquia del Beato era stata donata alla Parrocchia lo scorso giugno, durante una solenne Celebrazione Eucaristica, alla quale parteciparono le massime autorità cittadine e un grande concorso di popolo giunto da tutta la Toscana, che accolse i familiari del giovane milanese beatificato ad Assisi per volere di Papa Francesco nell'Ottobre del 2020.

Carlo nacque nel 1991 e concluse la sua vita terrena il 12 ottobre di quindici anni orsono, pochi mesi prima si era ammalato di una gravissima malattia.

Dall'arrivo della reliquia a San Donato durante questi mesi estivi sempre più è aumentata la devozione verso il giovane Carlo, tanti i pellegrini che sono giunti sulle colline di Montespertoli, per pregare e chiedergli speciali grazie celesti.

Al termine della celebrazione il Porporato accompagnato dal Parroco don Cristian Meriggi, dai sacerdoti concelebranti e dal Sindaco, ha collocato il Reliquiario che custodisce un frammento del corpo del Beato, nell'apposita nicchia che è stata realizzata nella Chiesa Parrocchiale, per così permettere la costante venerazione del popolo.

Sopra a questa è stato collocato un ritratto del giovane Carlo, opera ad olio dove vi è il Beato in preghiera e La Madonna del Roseto Perpetuo e un ostensorio richiamante i miracoli eucaristici a cui era fortemente legato e che aveva studiato.

Il Cardinale Simoni con queste parole ha ricordato la figura del Beato Acutis: "giovane straordinario, che con la sua sublime condotta terrena, illuminato dallo Spirito Santo nella ferialità dei giorni, vissuta nell'autenticità della vera fede alla luce del Vangelo è ora venerato in tutto il mondo da tanti giovani, per loro è un esempio potentissimo, guardando a lui come un modello di vita da seguire per ricercare la verità dell’esistenza in questo mondo. Il Beato Carlo in vita sulle orme del Serafico Padre San Francesco sempre si è dedicato nel silenzio ad aiutare i più bisognosi ed i fragili con autentica carità cristiana. Carlo innocente, casto e puro, sempre è stato fortemente attaccato ed innamorato della Santissima Eucarestia che riceveva ogni giorno amando ripetere: l'Eucarestia è la mia autostrada per il cielo”.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa