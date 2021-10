Dalla Canottieri San Miniato alla nazionale: Benvenuti e Gallucci sempre più azzurre

A Monaco di Baviera, in Germania, sabato 9 e il domenica 10 ottobre si sono tenuti i Campionati europei junior di canottaggio. Anche a questo importante evento è stata presente la “Canottieri San Miniato” con Chiara Benvenuti e Victoria Gallucci che hanno gareggiato nell’otto femminile azzurro. Ad accompagnare le due ragazze è stato il presidente e allenatore Enzo Ademollo, che le ha supportate e seguite dalla preparazione alla competizione stessa.

L’otto femminile italiano è stato protagonista di una gara molto disputata. Bielorussia e Romania hanno fatto da battistrada tenendosi sempre in testa, seguite dall’Italia e dalla Repubblica Ceca. A chiudere è rimasta la Germania, che, contrariamente al risultato ottenuto, era tra le favorite per questa specialità.

Il terzo posto, conteso in un testa a testa tra le azzurrine e le ceche, è stato guadagnato da queste ultime, lasciando sfiorare il podio alle italiane che avevano però raggiunto e mantenuto la posizione oggetto della disputa, intorno alla metà della gara.

Nonostante le ragazze della società sanminiatese si siano preparate in poco tempo, sono risultate importanti per l’equipaggio e sono riuscite a far mantenere un livello molto alto alla gara, rendendola una tra le più belle degli europei.

La competizione si è conclusa con la Bielorussia al primo posto (6.56.27) e a seguire la Romania (6.57.40), la Repubblica Ceca (6.58.33), l’Italia, che ha avuto un distacco dalle terze classificate di appena un secondo (6.59.55), e la Germania (7.05.08).

Per Chiara Benvenuti e Victoria Gallucci, con questa prestazione, si chiude l’anno 2021 a livello agonistico. La partecipazione agli europei e ai mondiali che si sono tenuti a Plovdiv (Bulgaria) ad agosto, ha permesso alle due atlete l’ingresso a tutti gli effetti nel giro della nazionale femminile di canottaggio. Il prossimo anno, quindi, le vedremo sicuramente impegnate nelle varie fasi di selezione per le attività di vertice (in nazionale), per poi prendere parte agli eventi internazionali.

Fonte: Canottieri San Miniato