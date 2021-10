Cercatore di funghi disperso nel Pistoiese ritrovato morto: è il quarto caso da inizio ottobre

Questa mattina è stato ritrovato morto il cercatore di funghi ottantenne disperso ieri sull'Appennino Pistoiese, nel comune di Marliana in località Serra Pistoiese. Ieri erano scattate le ricerche che hanno visto impegnati il Soccorso alpino, i vigili del fuoco, la guardia di finanza, unità cinofile oltre a elicotteri che questa mattina hanno effettuato una perlustrazione in volo con termoscanner. I soccorritori, intervenuti anche con unità cinofile da Abruzzo e Piemonte, hanno lavorato tutta la notte individuando una possibile zona di ricerca. Le operazioni erano riprese questa mattina, sulle tracce indicate dai cani molecolari.

L'uomo era uscito ieri mattina e non aveva fatto ritorno, né era raggiungibile telefonicamente. Oggi purtroppo il ritrovamento senza vita che, da quanto si apprende, sarebbe avvenuto non molto lontano dalla strada, individuato da alcuni soccorritori insieme ad un gruppo di cercatori di funghi.

Si tratta del quarto decesso in Toscana da inizio ottobre, di persone che erano andate a cercare funghi. Gli altri decessi sono avvenuti due in provincia in Lucca, il terzo nel Mugello.