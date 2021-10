Corso disostruzione pediatrica Misericordia di Empoli, come iscriversi

Sono aperte le iscrizioni per partecipare ad una nuova importante occasione formativa gratuita organizzata dalla Misericordia di Empoli: il corso di disostruzione pediatrica, che si terrà sabato 6 novembre dalle ore 10.30 alle 12.30 presso la sede dell’associazione in Via Cavour 32.

Una lezione rivolta a mamme, papà, neogenitori, futuri genitori in attesa, nonni e nonne, zii, ma anche a tutti coloro che per lavoro si rapportano quotidianamente con i bambini, che potranno imparare le manovre salvavita da effettuare in caso di ostruzione delle vie aeree, le regole di comportamento da adottare in questi casi per agire in maniera corretta e tempestiva ma anche le precauzioni volte a prevenire i rischi di soffocamento nei più piccoli.

Semplici manovre alla portata di tutti che consentono di salvare una vita grazie ad un’adeguata formazione.

Il corso si terrà nel rispetto delle regole di sicurezza per il contrasto alla diffusione del Covid-19, con utilizzo obbligatorio della mascherina, distanziamento sociale e gel sanificante a disposizione dei partecipanti, che dovranno essere muniti di Green Pass.

Per iscriversi è necessario contattare la sede centrale della Misericordia allo 0571-7255 o inviare un’e-mail a formazione@misericordia.empoli.fi.it

Fonte: Misericordia di Empoli