Covid: avanti con il richiamo in Rsa, Rsd e Cap nel Pistoiese

Prosegue speditamente la somministrazione della dose di richiamo (booster) nelle Rsa, Rsd (residenze sanitarie per disabili) e Cap (Comunità alloggio protette) dell’area Pistoiese.

"Ad oggi - fa sapere la dottoressa Silvia Mantero, coordinatrice sanitaria della Società della Salute Pistoiese- sono stati vaccinati 241 ospiti e 87 operatori: le nostre Usca, Unità speciali di continuità assistenziale, composte da un medico ed un infermiere, hanno già completato la somministrazione in sette strutture delle complessive 19 della zona distretto pistoiese, garantendo la somministrazione della terza dose agli anziani e ai disabili: le categorie più fragili della popolazione e maggiormente esposte all'infezione da coronavirus".

La campagna vaccinale all'interno delle strutture territoriali era iniziata lo scorso 4 ottobre: il cronoprogramma della somministrazione della dose di richiamo sta ricalcando quello della prima e seconda fase: l’ordine di partenza è stato lo stesso (le vaccinazioni sono iniziate dalla Rsa Bonelle) e, quindi, in primo luogo sono state interessate le Rsa e le strutture residenziali per anziani: a seguire le Usca andranno nelle residenze sanitarie per disabili e nelle comunità alloggio. Entro fine di ottobre è prevista l'immunizzazione con la terza dose di circa 600 ospiti.

Fonte: Azienda Usl Toscana centro - Ufficio stampa