Da Cordone e Manuelli (Lega) fiori in ricordo di Luana D'Orazio

Marco Cordone(Consigliere Nazionale ANCI - Consigliere comunale di Fucecchio), interviene sull'intitolazione a Fucecchio del Monumento ai Caduti sul Lavoro a Luana D'Orazio, la ventiduenne operaia tessile, morta sul lavoro poco più di cinque mesi fa a Montemurlo(PO): "Purtroppo, lo scorso 9 ottobre, a differenza dell'anno passato quando partecipai all'inaugurazione del Monumento ai Caduti sul Lavoro, non ho potuto essere presente per motivi personali, alla commemorazione per la settantunesima Giornata Nazionale in ricordo delle vittime degli incidenti sul lavoro, svoltasi presso il Monumento dedicato, in piazza XX settembre a Fucecchio. Quest'anno la suddetta celebrazione, si è caricata di grande emotività perché circa 1000 studenti delle scuole di Fucecchio, attraverso un progetto ben definito, hanno pensato di intitolare la statua inaugurata lo scorso anno dall'ANMIL e dal Comune, 'Luana. Vita e lavoro', ricordando così la ventiduenne Luana D'Orazio, morta il 3 maggio di quest'anno in una azienda tessile di Montemurlo(PO) dove lavorava. Detto ciò, il 13 ottobre , insieme al collega Marco Manuelli(Consigliere all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa) e collaboratore di tante iniziative organizzate sul territorio, ho deposto delle rose rosse al Monumento intitolato a Luana D'Orazio. Questa vicenda, di una ragazza di 22 anni, morta sul luogo di lavoro, fatto di grande dolore, merita tutto il nostro rispetto e ci deve far riflettere seriamente, riflessioni che auspico si possano fare quanto prima, pandemia permettendo, anche in un Consiglio comunale aperto che si dovrebbe occupare, come deliberato tempo fa dai nostri Organismi, di tutte le questioni legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro, per non dimenticare una giovane operaia deceduta nel fiore degli anni e tutte le altre vittime nei luoghi di lavoro; per non dimenticare".

Marco Cordone e Marco Manuelli, Lega