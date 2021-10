Elezioni Reggello, la giunta Giunti: vice Bartolozzi

Quest'oggi il Sindaco di Reggello Piero Giunti ha ufficializzato i nomi dei componenti della sua Giunta.

"Due donne e tre uomini in tutto cinque componenti, che rappresentano continuità e rinnovamento e un insieme di competenze – ha commentato il Sindaco Giunti - per affrontare da subito le tante sfide che attendono il Comune di Reggello".

Questi i nomi dei componenti del nuovo esecutivo comunale e le rispettive deleghe:

Vicesindaco Jo Bartolozzi: Protezione Civile, Politiche ambientali, Politiche energetiche, Polizia Municipale, Sicurezza e Viabilità, Gemellaggi e Cooperazione internazionale, Politiche giovanili;

Adele Bartolini: Cultura, Istruzione, Politiche sociali, Sanità, Politiche per la casa, Politiche per l’integrazione, Politiche per la famiglia, Formazione professionale, Lavoro, Trasporti, Pari opportunità, Associazionismo, Rapporti con le frazioni;

Tommaso Batignani: Lavori pubblici e Arredo urbano;

Andrea Cosi: Urbanistica, Sistema Informativo territoriale, Informatizzazione;

Priscilla Del Sala: Bilancio e Fiscalità Locale, Programmazione Economica, Attività economiche e produttive, Agricoltura, Commercio, Turismo, Sport, Rapporti con il Consiglio;

Il sindaco Giunti ha trattenuto per se le seguenti competenze: Personale, Rapporti Istituzionali, Comunicazione Istituzionale e partecipate.

Fonte: Comune di Reggello