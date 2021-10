Green pass in Comune, a Montemurlo scattano i controlli ai dipendenti

Da domani 15 ottobre anche al Comune di Montemurlo scattano i controlli del green pass. Le verifiche riguarderanno solo il personale dipendente, ausiliario, volontari, visitatori, tecnici e chiunque svolga attività nelle sedi dell’amministrazione comunale ad esclusione degli utenti che potranno avere libero accesso agli uffici comunali senza la necessità di esibire il certificato vaccinale. Il controllo, oltre ai dipendenti pubblici, riguarderà i soggetti esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l’amministrazione, nonché dei soggetti titolari di cariche elettive (politici) o di cariche istituzionali di vertice. Il controllo della certificazione verde sarà attivo nel periodo dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021. L'amministrazione comunale ha diffuso un'informativa a tutti i dipendenti riguardo alla necessità della certificazione vaccinale per l'accesso agli uffici e svolgerà controlli a campione per verificarne il possesso. Chiunque sarà trovato sprovvisto del “certificato verde” non potrà avere accesso alla propria sede di lavoro e sarà considerato “assente ingiustificato”. Oltre al green pass restano valide le norme anti – contagio fin'ora in vigore come l'obbligo della mascherina negli uffici.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa