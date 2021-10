Keu, Giletti torna sul caso: 'silenzio' da indagati. Giani e la 'bottiglia che scotta'

La trasmissione di La 7 Non è L'Arena, condotta da Massimo Giletti, ieri ha ricostruito la storia dell'inquinamento di veleni Keu sulla strada 429. L'inviato Danilo Lupo, dopo essere andato al depuratore di Santa Croce assieme al nucleo NIPAAF e da una famiglia che vive nei pressi della 429 (intervistata anche dalle telecamere di Clivo), giunge poi a Montespertoli, durante l'inaugurazione della mostra sulle Terre degli Uffizi per chiedere conto al presidente della Regione Eugenio Giani di quanto accaduto.

Qui il punto a 5 mesi dall'apertura delle indagini e dai primi arresti

Alle domande sul famoso emendamento che permetteva minori costi per gli scarichi delle acque reflue dopo la depurazione delle concerie, il presidente Giani risponde dicendo che votò come tutta l'assemblea (non ci furono contrari) e che "non ci furono evidenze" e che "l'emendamento non ha mai prodotto effetti".

A Giani viene data una bottiglia d'acqua dai pozzi privati della famiglia che vive lungo la 429, chiedendo di berla per certificare che non ci sono pericoli. Giani si rifiuta, dicendo che berrebbe certamente quell'acqua ma come intermediari vuole la famiglia che l'ha data e non il giornalista. "Sono una persona che ci va" dalle famiglie, ma "non so quello che mi sta dando, mi ha fatto delle domande senza prima avvertirmi, è venuto senza prima avvertirmi". Giletti replica in studio: "Incredibile che vogliano delle domande prima".

Bloccato anche Andrea Pieroni (indagato per corruzione) alla Festa de L'Unità di Putignano, ma nessuna dichiarazione significativa è stata rilasciata. Anche Giulia Deidda, sindaca di Santa Croce sull'Arno si trincera dietro il silenzio sulla questione. Così come Piero Maccanti, ex direttore Assoconciatori tornato libero.

La trasmissione di La 7, oltre a cercare di avere dichiarazioni dai protagonisti in negativo (tra cui anche Francesco Lerose, uno dei primi arrestati dell'inchiesta, poi scarcerato), rimette al centro dell'attenzione pubblica il caso. Caso che ricordiamo essere ancora in fase di stallo poiché le indagini sono tutt'ora aperte e un eventuale prima udienza del processo appare ancora lontana.