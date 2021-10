Sr429 e Keu, Monni: "La falda acquifera è pulita"

"La falda acquifera è pulita, è stato accertato con i campionamenti e le analisi di Arpat sulla falda e sui pozzi privati". A parlare è Monia Monni, assessora regionale all'ambiente. Lo fa a proposito della Sr429, area soggetta alle indagini della Dda di Firenze per il keu.

Monni si è detta tranquilla: "Il campionamento continuerà per un anno, non ci fermiamo, abbiamo già stanziato le risorse necessarie aggiuntive ad Arpat. La messa in sicurezza di questi giorni rende tutto più sereno, mando un messaggio rassicurante".

"Quello sulla 429 non è un lavoro definitivo, è uno degli interventi di messa in sicurezze temporanea che faremo su ciascun sito coinvolto e che servono per mettere in sicurezza questi luoghi dalle piogge che stanno per iniziare perché il riciclato da Keu diventa pericoloso nel momento in cui rilascia le sostanze inquinanti. Questi interventi servono per incapsulare questo materiale e a rendere sicura la gestione di quei luoghi" ha concluso Monni.