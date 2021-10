Misericordia di Firenze, apre il Centro Anticaduta per l’Anziano in via del Sansovino

E’ attivo da oggi agli Ambulatori della Misericordia di Firenze di via del Sansovino uno dei primi centri in Italia che si occupa di prendersi carico e della riabilitazione delle persone anziane a rischio caduta che rappresenta uno dei problemi più frequenti e rilevanti della fascia di popolazione più anziana e che ha un forte impatto sullo stato di salute, sulla mortalità e sul rischio di declino funzionale, oltre a essere spesso seguite da uno stato depressivo anche grave.

Il Centro Anticaduta per l’Anziano ha lo scopo di accogliere in un unico luogo specializzato sia la valutazione medica che fisioterapica e di riabilitazione per tutti quei pazienti a maggior rischio di caduta come anziani, persone fragili o con riduzione della massa muscolare, o per persone che hanno delle malattie neurologiche degenerative e di sottoporli a una valutazione geriatrica completa mirata alla identificazione delle possibili cause di caduta e alla formulazione di un piano di intervento condotto da medici geriatri esperti nell’argomento, coadiuvati da fisioterapisti in grado di mettere in atto strategie preventive basate prevalentemente sull’attività fisica mirata. Il paziente sarà sempre visitato e monitorato da un geriatra che all’occorrenza proporrà modifiche alla terapia farmacologica, ove necessaria e fornirà elementi utili ai fisioterapisti per impostare il piano di trattamento.

“E’ per noi una grande soddisfazione riuscire a offrire servizi socio sanitari che si rivolgano a tutte le fasce di età della popolazione mantenendo un’attenzione per le persone più fragili e bisognose grazie all’aiuto e al supporto di stimati professionisti come, in questo caso, il Professor Andrea Ungar. Saper cogliere le esigenze dei nostri concittadini per essere per loro una risorsa e offrire un aiuto concreto rientra nelle finalità che da sempre muovono lo spirito della Misericordia di Firenze”, ha detto il Provveditore della Misericordia di Firenze, Giovagualberto Basetti Sani.

“Siamo sempre pronti a cogliere nuove opportunità per offrire servizi sanitari efficaci e mirati, che magari riescano anche a colmare dei vuoti o delle lacune. Questo nuovo progetto rappresenta certamente una risorsa per determinate categorie fragili garantendo loro una migliore qualità della vita e un supporto reale alle famiglie che si prendono cura delle persone non più giovani o con patologie invalidanti e degenerative”, ha detto il Direttore Ambulatori Misericordia di Firenze, Ilaria Cerrini.

“L’esperienza degli ultimi 20 anni ci ha fatto capire come sia necessario inquadrare la causa delle cadute. Il 30% delle cadute sono “non spiegate” e possono essere legate ad episodi di perdita di coscienza non riconosciti (episodi sincopali). Un approccio medico-geriatrico integrato può essere in grado di svelare numerose cause di caduta: la valutazione medica clinica e strumentale ha questo importante compito, oltre a quello di rivalutare sempre in senso critico la complessa terapia farmacologica dell’anziano, spesso molto complessa e non sempre idonea. La successiva valutazione fisioterapica, mirata soprattutto alla ricerca della sarcopenia (riduzione della forza muscolare) e della instabilità posturale, getta invece le basi per un intervento riabilitativo in grado di ridurre il rischio di nuove cadute”, ha detto il Prof. Andrea Ungar, Primario di Geriatria Universitaria e della Sincope Unit della AOU di Careggi e ideatore del progetto.

Prima degli anni ‘40 del Novecento le cadute non sono sempre state identificate come un serio problema di salute ma venivano comunemente considerate come eventi non prevedibili e spesso, anche oggi, gli anziani che cadono non si rivolgono nemmeno al proprio medico. Negli ultimi 20 anni vi è stato invece un crescente interesse del mondo medico, riabilitativo e scientifico sulla prevenzione delle cadute. Generalmente le cadute sono il risultato dell’interazione di cause e di molteplici e differenti fattori di rischio, molti dei quali possono essere corretti.

Purtroppo il trattamento e soprattutto la prevenzione di queste sindromi risulta una sfida clinica estremamente difficile, dato che le persone anziane non sono sempre consapevoli dei rischi correlati a una caduta, soprattutto se non ne derivano gravi conseguenze (il 90% delle cadute non si trasformano in trauma), e non ne riconoscono i fattori di rischio. Le opportunità di prevenirle, quindi, non vengono spesso identificate e i rischi diventano evidenti al personale sanitario solo successivamente, di fronte al trauma e alla disabilità.

Per accedere al servizio basterà contattare il numero unico di prenotazione 055-212221, o accedendo al sito www.misericordia.firenze.it oppure mandando una email a poliambulatorio@misericordia.firenze.it

Gli Ambulatori della Misericordia di Firenze sono l'impresa sociale della Misericordia che da oltre mezzo secolo offre prestazioni sanitarie specialistiche a un costo contenuto. Le 4 sedi degli ambulatori (vicolo Adimari 1, viale dei Mille 90, via del Sansovino 176 e piazzetta Valdambra ) si rivolgono a tutti, tenendo fede ai principi di carità cristiana e uguaglianza che fanno capo all'Arciconfraternita e erogano 125mila prestazioni all’anno. A oggi offrono oltre 40 specialità mediche che impegnano circa 180 professionisti.

