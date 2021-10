Ok al programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori. Soddisfatta Nardini

L’assessora alla formazione e al lavoro Alessandra Nardini esprime soddisfazione per il via libera arrivato ieri da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome all’intesa sullo schema di decreto di adozione del programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (Gol), elaborato del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, e al conseguente riparto della prima quota di risorse.

Gol è il programma di politiche attive del lavoro che potrà contare su un finanziamento complessivo di 4,4 miliardi di euro, a cui si aggiungono i 500 milioni di React-UE (lo strumento previsto dal piano Next Generation Eu per sostenere la risposta dei territori europei più colpiti dalla crisi Covid). L’accordo di ieri sblocca l’attivazione del programma e la prima suddivisione degli stanziamenti tra le Regioni, pari a 880 milioni provenienti dal Pnrr. Alla Toscana saranno destinati 50 milioni e 688 mila euro.

“Sul riparto delle risorse abbiamo trovato un buon punto di equilibrio”, ha dichiarato l’assessora Nardini, che in qualità di coordinatrice della commissione lavoro e formazione professionale della Conferenza delle Regioni ha seguito in questi mesi il dossier e guidato l’interlocuzione con il Ministero del lavoro e con Anpal (l’Agenzia nazionale per le politiche attive).

“Con grande senso di responsabilità, spirito collaborativo e unitario, di cui ringrazio le colleghe e i colleghi assessori delle altre Regioni – prosegue Nardini - siamo riusciti ad approvare lo schema di decreto e questo primo riparto che tiene conto di tutte le componenti del mercato del lavoro, consentendo ad ogni territorio di disporre di un budget adeguato a dare gambe al proprio piano regionale. Per le annualità successive, le Regioni si sono volute mettere in gioco, chiedendo che i riparti siano effettuati sulla base della capacità dei sistemi di prendere in carico le destinatarie e i destinatari e attuare misure nei loro confronti”.

“Mai come ora – ha aggiunto l’assessora - la condivisione degli obiettivi è fondamentale. Pur nella differenza dei ruoli e delle competenze istituzionali, abbiamo trovato nel Ministero del lavoro e in Anpal interlocutori attenti e disponibili, il che, unito al grande lavoro di squadra e all'ottimo clima di collaborazione che da sempre contraddistingue la nostra commissione, ci ha consentito di arrivare a questa approvazione”.

Le risorse assegnate serviranno a consolidare e potenziare il sistema regionale di servizi per l’impiego e di politiche attive del lavoro: dall’orientamento al bilancio di competenze, dalla ricerca di opportunità di lavoro alla formazione per rafforzare le competenze di lavoratrici e lavoratori.

“Entro 60 giorni dall’emanazione del decreto – conclude Nardini - ogni Regione presenterà un piano regionale per l’attuazione del programma Gol, che sarà validato da Anpal e dal Ministero alla luce della cornice nazionale condivisa. Quindi si tratterà di rendere effettivamente disponibili a cittadine, cittadini e imprese le prestazioni finanziate dal programma. Una sfida alta, di cui siamo certi il sistema dei servizi per l’impiego delle Regioni sarà all’altezza”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa