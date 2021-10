Personale Asl sud est, ecco le regole per gli ingressi nelle strutture

La Direzione della Asl Toscana sud est ha definito le procedure per gli ingressi riguardanti il personale da domani 15 ottobre, giorno in cui entra in vigore l’obbligo di Green pass per tutti i lavoratori sia pubblici che privati per l’accesso ai luoghi di lavoro.

Il certificato verde dovrà essere posseduto ed esibito da tutti i dipendenti dell’Azienda per l’accesso e lo svolgimento della prestazione lavorativa compresi anche coloro che esercitano le professioni sanitarie con l’obbligo vaccinale. La verifica sarà svolta da soggetti incaricati dai direttori dei dipartimenti, su delega del direttore generale, scelti tra i loro collaboratori di fiducia.

I controlli si potranno svolgere a campione sia all’ingresso che durante l’attività lavorativa con cadenza giornaliera in misura percentuale non inferiore al 20% rispetto al personale presente in servizio. Inoltre, esiste anche la possibilità, qualora l’addetto al controllo lo reputi necessario o opportuno, di procedere a controlli a tappeto. Alla mancata esibizione all’ingresso del Green pass o in alternativa della certificazione di esenzione del vaccino, il dipendente non può accedere al luogo di lavoro.

Stessa cosa se il certificato verde risulta scaduto e non valido. In questi casi l’incaricato al controllo dovrà compilare un verbale di accertamento che sarà inviato al dipartimento di appartenenza del lavoratore inadempiente e alla gestione giuridica del personale. Nel caso in cui il lavoratore non accettasse il diniego all’ingresso sul luogo di lavoro, l’incaricato al controllo alla presenza di un testimone, dovrà compilare un verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo.

Chi durante i controlli a campione viene trovato nel luogo di lavoro senza Green pass dovrà essere allontanano immediatamente. In quel caso si può considerare la violazione del codice disciplinare aziendale e potranno quindi scattare risvolti non solo disciplinari ma anche sanzioni amministrative. Il dipendente senza Green pass sarà considerato assente ingiustificato, sarà sospeso lo stipendio e non potrà essere adibito a modalità di lavoro agile. I dipendenti inadempienti potranno tuttavia essere riammessi in servizio una volta che avranno presentato un Green pass valido.

Il documento integrale con le disposizioni per i controlli sull’obbligo del Green pass si può scaricare nell’Albo Pretorio del sito ufficiale dell’Azienda.

Fonte: Azienda Usl Toscana Sud Est - Ufficio stampa