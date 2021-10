Quindici anni per Nel sorriso di Valeria, gli appuntamenti

Sabato 20 Novembre, a San Miniato, incontro annuale per l'anniversario di Valeria.

Quest'anno, perduranti ancora le prescrizioni anti covid 19 e per vari altri motivi tra cui la non disponibilità di locali sufficienti per il numero di persone, difficoltà di accesso e parcheggi in centro per la Mostra Mercato del Tartufo, gli eventi si svolgeranno a San Miniato Basso.

Alle 11,00 Santa Messa nella Chiesa della Trasfigurazione, celebrata dal vescovo Andrea Migliavacca. Alle 13 pranzo solidale presso l'Hotel Villa Sonnino.

La cerimonia di consegna delle Borse di Studio verrà spostata a sabato 4 dicembre presso l'Auditorium dell'Istituto Cattaneo, che permette la presenza contestuale di tutti i vincitori.

Ricordo che lo scorso anno, per le disposizioni anti covid 19, si dovette scaglionare la cerimonia in più gruppi. Per fine ottobre verranno pubblicate le graduatorie degli assegnatari 2021. E' previsto il green pass.

Info e prenotazioni 338.8888851.