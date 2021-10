Rianimazione, evento in piazza con Pubblica Assistenza Limite

Ricorre sabato 16 ottobre il World Restart a Heart Day, giornata mondiale sulla rianimazione cardiopolmonare, lanciata a livello internazionale dallo European Resuscitation Council (ERC), di cui IRC, Italian Resuscitation Council, società scientifica senza scopo di lucro che riunisce medici, infermieri e operatori esperti in rianimazione cardiopolmonare, è membro, e dall’International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). La Pubblica Assistenza Croce d'oro di Limite sull'Arno, presidio sanitario della comunità e scuola di formazione nell'ambito di Anpas, organizza sabato 16 dalle 10,00 alle 12,00, in piazza Navicellai, a Limite sull'Arno, in collaborazione con la Pro Loco di Capraia e Limite e con il patrocinio del Comune, un momento di riflessione e condivisione sull'importanza delle pratiche di rianimazione per salvare vite umane. Sarà allestito un gazebo e saranno presenti alcuni volontari per mostrare, su dei manichini, l'approccio corretto alla rianimazione e all'utilizzo del defibrillatore. La Pubblica Assistenza, oltre ad avere numerosi volontari formati all'utilizzo del defibrillatore, è autorizzata ad organizzare appositi corsi per abilitare i partecipanti all'utilizzo della strumentazione. In caso di maltempo, l'evento si terrà presso il salone della Pubblica Assistenza, in via A. Negro n. 9.

Fonte: Ufficio Stampa