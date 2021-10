Scuola di barman e servizio sala, iniziativa gratuita per gli U18 nel Chianti

Nel Chianti, terra simbolo dell’enogastronomia italiana, che produce, degusta, cucina, crea sapori inconfondibili, i giovani potranno coltivare una nuova opportunità di formazione e lavoro. C’è tempo fino a martedì 19 ottobre per iscriversi alla scuola di barman e servizio sala che apre per la prima volta a San Casciano con l’obiettivo di formare ragazze e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 18 anni nei settori dell’accoglienza turistica e della ristorazione.

Si tratta di una nuova iniziativa gratuita lanciata dai Comuni del Chianti, San Casciano, Greve in Chianti, Barberino Tavarnelle e Bagno a Ripoli, per la creazione di figure specializzate, ovvero “operatori della ristorazione Indirizzo Servizi di sala e bar”. Il corso, realizzato da Chiantiform, si rivolge a giovani con meno di 18 anni (che hanno assolto all’obbligo scolastico), fuoriusciti dalla scuola superiore senza aver conseguito un titolo di studio. Si compone di 2100 ore, di cui 642 ore di aula, 650 ore di laboratorio 8 ore di orientamento individuale e 800 di stage.

“Attraverso un’attività biennale che si articola su lezioni teoriche e pratiche, condotta da esperti del settore – dichiarano i sindaci Roberto Ciappi, Paolo Sottani, David Baroncelli e Francesco Casini – i giovani del territorio potranno ottenere una qualifica professionale utile all’inserimento nel mondo del lavoro, molti infatti sono i bar, le caffetterie, i ristoranti, le strutture ricettive e i circoli del Chianti che hanno aderito al progetto per garantire il periodo di stage”. Il corso è finanziato con le risorse del fondo sociale europeo Misura 2B del programma Garanzia Giovani “reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi” e rientra nell'ambito di Giovanisì della Regione Toscana.

“Con un’esperienza pluriennale all’attivo – commenta Elisa Corneli, presidente di Chiantiform – ci occupiamo del futuro dei giovani offrendo senza alcun costo per le famiglie variegate possibilità formative in linea con le potenzialità produttive e turistico-culturali del territorio, siamo certi che anche il corso Lounge Service Assistant for Chianti potrà garantire spazi professionali e opportunità lavorative concrete, come dimostrano i percorsi occupazionali dei ‘ diplomati’ ai nostri corsi, assunti nel 95 per cento dei casi”.

Per partecipare è necessario essere residenti in Toscana, avere un’età inferiore ai 18 anni, non essere iscritti ad alcuna scuola o corso universitario, non svolgere attività lavorativa e non essere iscritti a corsi di formazione o aggiornamento professionale. Inoltre occorre avere assolto all'obbligo di istruzione, ovvero aver frequentato la scuola per almeno 10 anni, ed essere fuoriusciti dal sistema scolastico, essere già registrati al programma garanzia giovani, ed essere in possesso del patto di attivazione (patto di servizio) sottoscritto con il competente centro per l'impiego e al momento dell’avvio del corso essere ancora in possesso dei requisiti di accesso al programma. Le iscrizioni sono aperte fino al 19 ottobre 2021.

Per iscriversi Chiantiform tel. 0558294624, via della Libertà, San Casciano in Val di Pesa.