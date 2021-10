Era alla guida di un'auto sotto fermo amministrativo per violazioni accertate dalla polizia municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. Per questo un 61enne italiano è stato denunciato dai carabinieri del Norm di Empoli durante un controllo stradale per violazione dei sigilli e multato per guida senza patente. Il documento non è mai stato conseguito.