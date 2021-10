Torre Malanima, conclusi i lavori a Vicopisano

Conclusi i lavori di restauro e messa in sicurezza della Torre Malanima nel borgo di Vicopisano.

"A nome dell'Amministrazione - dice il Sindaco Matteo Ferrucci - ringrazio la Soprintendenza per aver sia finanziato che realizzato questa opera così rilevante. Un'altra torre, un'altra preziosa parte del nostro patrimonio storico, artistico e culturale è stata riportata alla sua originaria bellezza, dopo il recupero del Teatro di Via Verdi, delle mura, della Torre delle Quattro Porte, di altre torri lungo la cinta muraria, della Torre dell'Orologio e della Torre e del Camminamento del Soccorso."

Costruita tra l'XI e il XII secolo la Torre Malanima si trova in Via Lante, a pochi passi da quella dell'Orologio, restaurata e aperta ai visitatori a ottobre 2020.

"Il valore economico dei lavori - continua il Sindaco - è di 300.000 euro, finanziati con fondi ministeriali, ai quali l’Amministrazione Comunale ha aggiunto 40.000 euro per la pulizia e il recupero, che verranno effettuati proprio in questa fase, soprattutto della struttura muraria dietro la Torre, migliorando anche il decoro urbano di Via Lante, oggetto nei prossimi mesi di ulteriori interventi di abbellimento."

“Il restauro di questa Torre medievale - aggiunge l’Assessora al Turismo, Fabiola Franchi - è il proseguimento dei numerosi lavori fatti nel territorio in questi anni. Nel nostro Comune ci sono sempre più visitatori e turisti, in ogni stagione dell'anno, e come Amministrazione vogliamo fare in modo che questo trend si consolidi sempre più."

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio Stampa