Ugo Schiano, Pistoia ricorda l'operaio morto nella manifestazione del 1948

Sabato 16 ottobre ricorre il settantatreesimo anniversario della morte di Ugo Schiano, l'operaio ucciso durante una manifestazione nel 1948. La commemorazione avrà inizio alle ore 16: da sotto il loggiato del Palazzo comunale partirà un piccolo corteo per raggiungere via Cavour (nel punto di incrocio con via Roma) dove si trova una targa dedicata a Schiano sotto la quale sarà deposta una corona di alloro. All'iniziativa saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Alessandro Tomasi e la figlia di Ugo Schiano, Siria.

Ugo Schiano, operaio metallurgico, fu ucciso il 16 ottobre 1948 durante una manifestazione, definita “Marcia della fame”, a cui parteciparono, insieme agli operai della S.M.I., pesantemente colpiti dai licenziamenti, la popolazione montana e la classe operaia pistoiese. La marcia partì nelle prime ore della mattina dai paesi della montagna e convogliò a piedi a Pistoia alcune migliaia di persone. Alle 11 entrarono in sciopero anche i lavoratori della San Giorgio che si unirono al corteo diretto in Prefettura, dove era previsto l’incontro di una commissione con il Prefetto per esporre la grave situazione. ''Giunto sotto la Prefettura il corteo fu fatto arretrare dalla Polizia e senza motivazione alcuna cominciò un fitto lancio di bombe lacrimogene. A questo punto la forza pubblica si schierò nella strada su due file… e prese a sparare all’impazzata. Poco dopo si contavano fra gli operai un morto: Ugo Schiano e sei feriti''. (dalla ''Guida ai monumenti della memoria nel Comune di Pistoia'' – Ed. del Comune di Pistoia – 2005).

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa